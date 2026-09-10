Conférence : « Pastoralisme et architecture : les fermes agro-pastorales du Quercy », Cité Bessières, Cahors

Informations pratiques

Conférence : « Pastoralisme et architecture : les fermes agro-pastorales du Quercy » Samedi 19 septembre, 15h00 Cité Bessières Lot

Gratuit. Limité à 50 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

« Pastoralisme et architecture : les fermes agro-pastorales du Quercy »

Conférence autour de l’habitat paysan, la grange et les aménagements nécessaires à l’élevage dans le Lot depuis la fin du Moyen Âge jusqu’au début du 20e siècle.

Animé par Fabien Cadot, chercheur chargé de l’inventaire du patrimoine pour le Département du Lot.

Cité Bessières Rue Pierre Mendès-France, 46000 Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://lot.fr/planete-lot »}] L’occasion de découvrir l’histoire de ces lieux et de leur évolution ces trente dernières années, de la caserne jusqu’à l’édification du Grand Palais.

« Pastoralisme et architecture : les fermes agro-pastorales du Quercy »

©Nelly Blaya