Conférence Université pour Tous Comment comment et reconnaître l’architecture des églises en Haute-Loire ciné Dyke Le Puy-en-Velay
Conférence Université pour Tous Comment comment et reconnaître l’architecture des églises en Haute-Loire ciné Dyke Le Puy-en-Velay jeudi 23 avril 2026.
Le Puy-en-Velay
Conférence Université pour Tous Comment comment et reconnaître l’architecture des églises en Haute-Loire
ciné Dyke 4 place Michelet Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:45:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Régis Thomas, professeur à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, animera cette conférence intitulée Comment reconnaître et reconnaître l’architecture des églises en Haute-Loire
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ciné Dyke 4 place Michelet Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 07 41 99 universitepourtous@haute-loire.fr
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English :
Régis Thomas, professor at the Ecole Normale Supérieure de Lyon, will lead this conference entitled How to recognize and identify church architecture in Haute-Loire
L’événement Conférence Université pour Tous Comment comment et reconnaître l’architecture des églises en Haute-Loire Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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