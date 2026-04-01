Conférence Université pour Tous Comment comment et reconnaître l’architecture des églises en Haute-Loire ciné Dyke Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Conférence Université pour Tous Comment comment et reconnaître l’architecture des églises en Haute-Loire

ciné Dyke 4 place Michelet Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 14:45:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Régis Thomas, professeur à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, animera cette conférence intitulée Comment reconnaître et reconnaître l’architecture des églises en Haute-Loire

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ciné Dyke 4 place Michelet Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 07 41 99 universitepourtous@haute-loire.fr

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English :

Régis Thomas, professor at the Ecole Normale Supérieure de Lyon, will lead this conference entitled How to recognize and identify church architecture in Haute-Loire

L’événement Conférence Université pour Tous Comment comment et reconnaître l’architecture des églises en Haute-Loire Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay