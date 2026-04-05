Consuls et marchands dans les fonds et collections des archives diplomatiques et de la BnF, Université Site Jaurès, Blois

Informations pratiques

Consuls et marchands dans les fonds et collections des archives diplomatiques et de la BnF Samedi 10 octobre, 14h00 Université Site Jaurès Loir-et-Cher

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T15:30:00+02:00

Fin : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T15:30:00+02:00

Depuis le XVIe siècle, la Méditerranée a été un espace d’échanges, traversé par les hommes et leurs produits, avec leurs langages, leurs savoirs et leurs représentations. Dans l’écriture de l’histoire des marchands dans le monde méditerranéen moderne et de l’institution consulaire née dans ce milieu, le dialogue des fonds des consulats conservés au Centre des Archives diplomatiques de Nantes et des Archives nationales avec les collections d’histoire de la Bibliothèque nationale de France occupe une place essentielle que cette table ronde permettra de mettre en avant.

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Depuis le XVIe siècle, la Méditerranée a été un espace d’échanges, traversé par les hommes et leurs produits, avec leurs langages, leurs savoirs et leurs représentations. Dans l’écriture de des dans…

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