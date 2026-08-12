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AGENDA · Beauvais

Contes à Croquer centre social VOISINLIEU Beauvais

vendredi 2 octobre 2026 · centre social VOISINLIEU · Beauvais

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
centre social VOISINLIEU
Adresse
Rue de Gesvres
Ville
60000 Beauvais
Département
Oise
Tarif
4 4 12 Tarif de base plein tarif

Beauvais

Contes à Croquer

centre social VOISINLIEU Rue de Gesvres Beauvais Oise

Tarif : 4 – 4 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 10:00:00
fin : 2026-10-02 19:30:00

Date(s) :
2026-10-02 2026-10-03 2026-10-04

Festival de contes. Les 2,3,4 octobre 2026.
Conteurs et conteuses de Picardie, Charentes Maritimes, Alsace, Quercy, Togo et Bretagne.
Ils vous emmèneront au pays des contes, des légendes et du merveilleux.
Pour petites et grandes oreilles.
Quatrième édition de ce festival de contes, à Beauvais.
Organisée par l’association
Les Croquenotes et Faim d’histoires.
Festival de contes. Les 2,3,4 octobre 2026.
Conteurs et conteuses de Picardie, Charentes Maritimes, Alsace, Quercy, Togo et Bretagne.
Ils vous emmèneront au pays des contes, des légendes et du merveilleux.
Pour petites et grandes oreilles.
Quatrième édition de ce festival de contes, à Beauvais.
Organisée par l’association
Les Croquenotes et Faim d’histoires.   .

centre social VOISINLIEU Rue de Gesvres Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 6 12 50 24 01 

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English :

Storytelling Festival. October 2, 3, and 4, 2026.
Storytellers from Picardy, Charentes-Maritimes, Alsace, Quercy, Togo, and Brittany.
They’ll take you to a land of stories, legends, and wonder.
For young and old listeners alike.
The fourth edition of this storytelling festival in Beauvais.
Organized by the association
Les Croquenotes and Faim d’histoires.

L’événement Contes à Croquer Beauvais a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis

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