Contes à Croquer centre social VOISINLIEU Beauvais

Informations pratiques

Beauvais

Contes à Croquer

centre social VOISINLIEU Rue de Gesvres Beauvais Oise

Tarif : 4 – 4 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 10:00:00

fin : 2026-10-02 19:30:00

Date(s) :

2026-10-02 2026-10-03 2026-10-04

Festival de contes. Les 2,3,4 octobre 2026.

Conteurs et conteuses de Picardie, Charentes Maritimes, Alsace, Quercy, Togo et Bretagne.

Ils vous emmèneront au pays des contes, des légendes et du merveilleux.

Pour petites et grandes oreilles.

Quatrième édition de ce festival de contes, à Beauvais.

Organisée par l’association

Les Croquenotes et Faim d’histoires.

Festival de contes. Les 2,3,4 octobre 2026.

Conteurs et conteuses de Picardie, Charentes Maritimes, Alsace, Quercy, Togo et Bretagne.

Ils vous emmèneront au pays des contes, des légendes et du merveilleux.

Pour petites et grandes oreilles.

Quatrième édition de ce festival de contes, à Beauvais.

Organisée par l’association

Les Croquenotes et Faim d’histoires. .

centre social VOISINLIEU Rue de Gesvres Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 6 12 50 24 01

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English :

Storytelling Festival. October 2, 3, and 4, 2026.

Storytellers from Picardy, Charentes-Maritimes, Alsace, Quercy, Togo, and Brittany.

They’ll take you to a land of stories, legends, and wonder.

For young and old listeners alike.

The fourth edition of this storytelling festival in Beauvais.

Organized by the association

Les Croquenotes and Faim d’histoires.

L’événement Contes à Croquer Beauvais a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis