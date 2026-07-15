Coquilles Beauvais

Informations pratiques

Beauvais

Coquilles

3 Place Georges Brassens Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 16:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-01 2026-10-02 2026-10-03

Tel un coquillage, l’enfance abrite des trésors insoupçonnés, des rêves étincelants et des émerveillements infinis . C’est ainsi que débute le spectacle Coquilles, tel un conte dansé imaginé par le chorégraphe Amala Dianor. Sur scène, un duo singulier apparaît derrière un parapluie-buisson un bébé gorille et une mante religieuse. Deux interprètes se rencontrent alors, l’une est issue de la danse contemporaine et l’autre de la culture hip-hop. Nourrie par cette hybridation, naît une gestuelle animalière facétieuse au rythme des percussions et des récits inspirés des griots sénégalais. Pour sa première création jeune public, Amala Dianor fait ici le pari d’un langage chorégraphique universel qui relie non seulement les cultures mais aussi les âges.

Tel un coquillage, l’enfance abrite des trésors insoupçonnés, des rêves étincelants et des émerveillements infinis . C’est ainsi que débute le spectacle Coquilles, tel un conte dansé imaginé par le chorégraphe Amala Dianor. Sur scène, un duo singulier apparaît derrière un parapluie-buisson un bébé gorille et une mante religieuse. Deux interprètes se rencontrent alors, l’une est issue de la danse contemporaine et l’autre de la culture hip-hop. Nourrie par cette hybridation, naît une gestuelle animalière facétieuse au rythme des percussions et des récits inspirés des griots sénégalais. Pour sa première création jeune public, Amala Dianor fait ici le pari d’un langage chorégraphique universel qui relie non seulement les cultures mais aussi les âges. .

3 Place Georges Brassens Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

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English :

%AB Like a seashell, childhood holds unsuspected treasures, sparkling dreams, and endless wonders %BB. This is how the show *Coquilles* begins, like a fairy tale imagined by choreographer Amala Dianor. On stage, a unique duo emerges from behind a bush-shaped umbrella: a baby gorilla and a praying mantis. Two performers then meet—one from the world of contemporary dance and the other from hip-hop culture. Fueled by this fusion, a playful, animal-inspired movement style emerges, set to the rhythm of percussion and stories inspired by Senegalese griots. For her first work for young audiences, Amala Dianor takes on the challenge of creating a universal choreographic language that bridges not only cultures but also generations.

L’événement Coquilles Beauvais a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis