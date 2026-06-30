Cours d’été de Qi Gong Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay

Informations pratiques

Le Puy-en-Velay

Cours d’été de Qi Gong

Jardin Henri Vinay Devant le Monument aux Morts Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-02 10:00:00

fin : 2026-08-28 11:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Profitez de l’été pour découvrir le Qi Gong au Jardin Henri Vinay. Des séances de gym douce accessibles à tous, pour se détendre, améliorer sa respiration et retrouver son équilibre en plein air.

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Jardin Henri Vinay Devant le Monument aux Morts Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 23 08 11

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English :

Take advantage of the %E9t%E9 to discover Qi Gong at the Jardin Henri Vinay. Gentle exercise sessions open to everyone, designed to help you relax, improve your breathing, and regain your balance in the fresh air.

L’événement Cours d’été de Qi Gong Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay