Cours d’été de Qi Gong Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay
jeudi 2 juillet 2026 · Jardin Henri Vinay · Le Puy-en-Velay
Informations pratiques
Le Puy-en-Velay
Cours d’été de Qi Gong
Jardin Henri Vinay Devant le Monument aux Morts Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-02 10:00:00
fin : 2026-08-28 11:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Profitez de l’été pour découvrir le Qi Gong au Jardin Henri Vinay. Des séances de gym douce accessibles à tous, pour se détendre, améliorer sa respiration et retrouver son équilibre en plein air.
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Jardin Henri Vinay Devant le Monument aux Morts Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 23 08 11
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English :
Take advantage of the %E9t%E9 to discover Qi Gong at the Jardin Henri Vinay. Gentle exercise sessions open to everyone, designed to help you relax, improve your breathing, and regain your balance in the fresh air.
L’événement Cours d’été de Qi Gong Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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