Soirée inaugurale festive du Puy de Lumières 2026 Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Soirée inaugurale festive du Puy de Lumières 2026

Jardin Henri Vinay Cours Victor Hugo Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Puy de Lumières revient tous les soirs du 3 juillet au 13 septembre 2026 ! À cette occasion, ne ratez pas la soirée inaugurale festive pour le lancement de cette nouvelle saison, et des nouveaux shows, le vendredi 3 juillet au Jardin Henri Vinay !

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Jardin Henri Vinay Cours Victor Hugo Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes puydelumieres@lepuyenvelay.fr

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English :

Puy de Lumières returns every evening from July 3 to September 13, 2026! %C0 Don’t miss the festive opening night celebrating the start of this new season and the new shows on Friday, July 3, at the Jardin Henri Vinay!

L’événement Soirée inaugurale festive du Puy de Lumières 2026 Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay