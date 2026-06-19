Visite guidée historique du quartier de la Cathédrale en Anglais Centre d’Histoire Vivante Médiévale Le Puy-en-Velay jeudi 25 juin 2026.

Le Puy-en-Velay

Visite guidée historique du quartier de la Cathédrale en Anglais

Centre d’Histoire Vivante Médiévale 10 rue Cardinal de Polignac Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 10:00:00

fin : 2026-06-25 11:30:00

Date(s) :

2026-06-25

Découvrez le quartier Cathédrale pour comprendre ce qui a façonné l’histoire de la capitale du Velay au Moyen Âge, construction de la cathédrale et du cloître, symbolique chrétienne…

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Centre d’Histoire Vivante Médiévale 10 rue Cardinal de Polignac Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 80 69 33 contact@ilc-lacite.com

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English : Historical guided tour of the Cathedral District in English

Explore the Cathedral District to learn what shaped the history of the capital of the Velay region during the Middle Ages, including the construction of the cathedral and the cloister, as well as Christian symbolism…

L’événement Visite guidée historique du quartier de la Cathédrale en Anglais Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay