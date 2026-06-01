Sortie nature à la découverte de la Borne Le Puy-en-Velay mercredi 24 juin 2026.

Le Puy-en-Velay

Sortie nature à la découverte de la Borne

Jardin Pomarat Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 10:00:00

fin : 2026-06-24 11:30:00

Date(s) :

2026-06-24

Sortie plantes et insectes en bord de Borne. Chemin faisant, de jeux buissonniers en observation méticuleuse, nous irons à la découverte des plantes sauvages et des petites bêtes environnantes.

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Jardin Pomarat Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 27 31 82 legoutdusauvage@gmail.com

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English :

Field trip to explore plants and insects along the Borne River. Along the way, from playful adventures to careful observation, we’ll set out to discover the wild plants and small creatures in our surroundings.

L’événement Sortie nature à la découverte de la Borne Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay