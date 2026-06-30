Le Puy-en-Velay

Les Nuits gourmandes du jardin

1 place du Martouret Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 18:00:00

fin : 2026-07-01 22:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Pour la première année, le jardin éphémère de la place du Martouret se transforme en grand marché nocturne à l’occasion des Nuits gourmandes du jardin .

.

1 place du Martouret Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 07 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the first time, the temporary garden at Place du Martouret is being transformed into a large night market for the “Nuits gourmandes du jardin” event.

L’événement Les Nuits gourmandes du jardin Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay