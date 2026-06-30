Les Nuits gourmandes du jardin Le Puy-en-Velay
Les Nuits gourmandes du jardin Le Puy-en-Velay mercredi 1 juillet 2026.
Le Puy-en-Velay
Les Nuits gourmandes du jardin
1 place du Martouret Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 18:00:00
fin : 2026-07-01 22:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Pour la première année, le jardin éphémère de la place du Martouret se transforme en grand marché nocturne à l’occasion des Nuits gourmandes du jardin .
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1 place du Martouret Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 07 40
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English :
For the first time, the temporary garden at Place du Martouret is being transformed into a large night market for the “Nuits gourmandes du jardin” event.
L’événement Les Nuits gourmandes du jardin Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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