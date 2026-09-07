Culture : et si c’était le meilleur investissement ?, Conseil départemental de Blois, Blois
vendredi 9 octobre 2026 · Conseil départemental de Blois · Blois
Informations pratiques
Culture : et si c’était le meilleur investissement ? Vendredi 9 octobre, 17h45 Conseil départemental de Blois Loir-et-Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T17:45:00+02:00 – 2026-10-09T19:15:00+02:00
Fin : 2026-10-09T17:45:00+02:00 – 2026-10-09T19:15:00+02:00
Le modèle culturel français concilie mission de service public et développement économique. De l’exportation du soft power français à la revitalisation des territoires, en passant par son rôle essentiel en termes d’éducation, de lien social et de prévention des fractures territoriales, la culture génère des retombées matérielles et immatérielles, un équilibre subtil que le monde nous envie.
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©belleville.eu 2026 © photographie Ji Haixin / Visual China Group – Getty Images
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