Cycle de conférences + film La peinture allemande au cours des siècles salle de conférence du CPA Valence

mercredi 14 octobre 2026 · salle de conférence du CPA · Valence

Informations pratiques

Valence

Cycle de conférences + film La peinture allemande au cours des siècles

salle de conférence du CPA 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Tarif réduit

Étudiants, chômeurs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 14:30:00

fin : 2026-10-14 16:00:00

Date(s) :

2026-10-14

Par Gilles Genty, historien de l’art.

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salle de conférence du CPA 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 39 46

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English :

By Gilles Genty, art historian.

L’événement Cycle de conférences + film La peinture allemande au cours des siècles Valence a été mis à jour le 2026-08-22 par Valence Romans Tourisme