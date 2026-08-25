Cycle de conférences + film La peinture allemande au cours des siècles salle de conférence du CPA Valence
mercredi 14 octobre 2026 · salle de conférence du CPA · Valence
Informations pratiques
Valence
Cycle de conférences + film La peinture allemande au cours des siècles
salle de conférence du CPA 14 rue Louis Gallet Valence Drôme
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Tarif réduit
Étudiants, chômeurs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 14:30:00
fin : 2026-10-14 16:00:00
Date(s) :
2026-10-14
Par Gilles Genty, historien de l’art.
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salle de conférence du CPA 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 39 46
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English :
By Gilles Genty, art historian.
L’événement Cycle de conférences + film La peinture allemande au cours des siècles Valence a été mis à jour le 2026-08-22 par Valence Romans Tourisme
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