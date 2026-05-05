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Visite guidée Voyage à la Renaissance Maison des têtes Valence

Visite guidée Voyage à la Renaissance Maison des têtes Valence mercredi 26 août 2026.

Lieu : Maison des têtes

Adresse : 57 Grande Rue

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 4 4 4

Valence

Visite guidée Voyage à la Renaissance

Maison des têtes 57 Grande Rue Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 18:30:00
fin : 2026-08-26 20:30:00

Date(s) :
2026-08-26

Remontez le temps et devenez acteur d’une époque qui a changé le monde !
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Maison des têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86  artethistoire@valenceromansagglo.fr

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Step back in time and become part of an era that changed the world!

L’événement Visite guidée Voyage à la Renaissance Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme

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