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AGENDA · Valence

Cycle de conférences La peinture allemande au cours des siècles Salle de conférence IND Valence

mardi 24 novembre 2026 · Salle de conférence IND · Valence

Informations pratiques

Début
mardi 24 novembre 2026
Fin
mardi 24 novembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Salle de conférence IND
Adresse
91 rue Montplaisir
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif
2.5 2.5 2.5 Tarif réduit Étudiants, chômeurs

Valence

Cycle de conférences La peinture allemande au cours des siècles

Salle de conférence IND 91 rue Montplaisir Valence Drôme

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Tarif réduit
Étudiants, chômeurs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-24 14:30:00
fin : 2026-11-24 16:00:00

Date(s) :
2026-11-24 2026-12-15

Par Claire Grebille, historienne de l’art.
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Salle de conférence IND 91 rue Montplaisir Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 39 46 

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English :

By Claire Grebille, art historian.

L’événement Cycle de conférences La peinture allemande au cours des siècles Valence a été mis à jour le 2026-08-22 par Valence Romans Tourisme

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