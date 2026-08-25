Cycle de conférences La peinture allemande au cours des siècles Salle de conférence IND Valence

Informations pratiques

Valence

Cycle de conférences La peinture allemande au cours des siècles

Salle de conférence IND 91 rue Montplaisir Valence Drôme

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Tarif réduit

Étudiants, chômeurs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-24 14:30:00

fin : 2026-11-24 16:00:00

Date(s) :

2026-11-24 2026-12-15

Par Claire Grebille, historienne de l’art.

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Salle de conférence IND 91 rue Montplaisir Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 39 46

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English :

By Claire Grebille, art historian.

L’événement Cycle de conférences La peinture allemande au cours des siècles Valence a été mis à jour le 2026-08-22 par Valence Romans Tourisme