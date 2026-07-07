Informations pratiques

Bourges

Dans le jardin de George Sand

Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 14:30:00

fin : 2026-10-10 17:00:00

Date(s) :

2026-10-10

S’inspirer des fleurs que George Sand, botaniste, cultive et observe, ainsi que les bouquets qu’elle cueille, pour créer des dessins que vous allez linograver puis imprimer.

Les participants repartiront avec des tirages de leur création. Pendant le workshop, seront

également lus des passages d’articles, écrits par George Sand sur la protection de la nature, sa facette lanceuse d’alerte pour l’environnement et la planète, d’une actualité étonnante. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire isabelle.dubois.milhiet@gmail.com

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English :

Draw inspiration from the flowers that George Sand, a botanist, grows and observes, as well as the bouquets she picks, to create designs that you will then linocut and print.

L’événement Dans le jardin de George Sand Bourges a été mis à jour le 2026-07-03 par BERRY