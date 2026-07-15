Informations pratiques

Beauvais

Danser ensemble

3 Place Georges Brassens Beauvais Oise

Tarif : 13 – 13 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:00:00

fin : 2026-10-08 21:00:00

Date(s) :

2026-10-08

Et si, cette fois, ce n’étaient pas les valides qui faisaient danser les personnes porteuses de handicap mais l’inverse ? C’est le pari d’Alice Davazoglou, qui assume sa différence au point de bousculer toutes les habitudes. Chorégraphe, elle écrit une danse et invite dix figures de la scène française à l’interpréter, chacun à sa manière.

Et si, cette fois, ce n’étaient pas les valides qui faisaient danser les personnes porteuses de handicap mais l’inverse ? C’est le pari d’Alice Davazoglou, qui assume sa différence au point de bousculer toutes les habitudes. Chorégraphe, elle écrit une danse et invite dix figures de la scène française à l’interpréter, chacun à sa manière. .

3 Place Georges Brassens Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

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English :

What if, this time, it weren’t able-bodied people making people with disabilities dance—but the other way around? That’s the challenge Alice Davazoglou has taken on, embracing her difference to the point of shaking up all conventions. As a choreographer, she has created a dance piece and invited ten leading figures from the French dance scene to perform it, each in their own way.

L’événement Danser ensemble Beauvais a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis