De Braudel à Bourguiba : Méditerranée, temps long et identités tunisiennes, Conseil Départemental – Salle Pierre de Ronsard, Blois
dimanche 11 octobre 2026 · Conseil Départemental - Salle Pierre de Ronsard · Blois
Informations pratiques
De Braudel à Bourguiba : Méditerranée, temps long et identités tunisiennes Dimanche 11 octobre, 09h45 Conseil Départemental – Salle Pierre de Ronsard Loir-et-Cher
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-11T09:45:00+02:00 – 2026-10-11T11:15:00+02:00
Fin : 2026-10-11T09:45:00+02:00 – 2026-10-11T11:15:00+02:00
Table ronde proposée dans le cadre de la Saison Méditerranée de l’Institut Français
Dans le sillage de Fernand Braudel et de Habib Bourguiba, cette table ronde explorera la construction des identités tunisiennes à l’échelle du temps long méditerranéen. Quels héritages – de Carthage, d’Hannibal, du monde gréco-romain ou de la période arabo-musulmane – sont aujourd’hui revendiqués comme constitutifs de l’identité nationale, et pourquoi d’autres sont-ils relégués dans l’oubli ? Les échanges interrogeront les liens entre mémoire, histoire et récit national, ainsi que la place de l’islam, de la langue arabe et des héritages méditerranéens dans la Tunisie contemporaine.
Conseil Départemental – Salle Pierre de Ronsard Place de la République 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Table ronde proposée dans le cadre de la Saison Méditerranée de l’Institut Français
©Statue d’Ibn Khaldoun, avenue Habib Bourguiba, Tunis, Mahmoud Yahyaoui, Pexels
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