De la fouille au musée – Rencontre avec Christine Ronco archéologue Inrap, Musée de Valence, art et archéologie, Valence
De la fouille au musée – Rencontre avec Christine Ronco archéologue Inrap, Musée de Valence, art et archéologie, Valence dimanche 14 juin 2026.
De la fouille au musée – Rencontre avec Christine Ronco archéologue Inrap Dimanche 14 juin, 15h30 Musée de Valence, art et archéologie Drôme
Sans réservation dans la limite des places disponibles, durée 30-45 mn
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T15:30:00+02:00 – 2026-06-14T16:15:00+02:00
Fin : 2026-06-14T15:30:00+02:00 – 2026-06-14T16:15:00+02:00
De la fouille au musée, venez découvrir l’histoire de la découverte du sarcophage en plomb mis au jour dans l’ensemble funéraire du Bas Empire fouillé en 2007 sous les boulevards de Valence. Christine Ronco, responsable scientifique de la fouille pour l’Inrap, vous présentera les résultats de l’étude archéo-anthropologique, mais aussi celles des graines, des tissus, des céramiques, des parures qui accompagnaient la défunte.
Dans le cadre des JEA et tout l’été, découvrez une présentation inédite du mobilier archéologique de la fouille des Boulevard à Valence dans l’espace focus au rez-de-chaussée du musée.
Musée de Valence, art et archéologie 4 Place des Ormeaux, 26000 Valence, France Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475792080 https://www.museedevalence.fr
De la fouille au musée, venez découvrir l’histoire de la découverte du sarcophage en plomb mis au jour dans l’ensemble funéraire du Bas Empire fouillé en 2007 sous les boulevards de Valence. Ronco, à…
© Christine Ronco, Inrap
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