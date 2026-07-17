De la pierre au carton : 520 ans d’histoire vivante, Cathédrale Saint-Étienne, Bourges

Informations pratiques

De la pierre au carton : 520 ans d’histoire vivante 18 – 20 septembre Cathédrale Saint-Étienne Cher

Ateliers sur réservation sur www.palais-jacques-coeur.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Pour célébrer l’anniversaire de l’écroulement de la tour de Beurre de la cathédrale de Bourges (1506-2026), participez à la construction monumentale en carton sous la direction de l’artiste Olivier Grossetête à la renommée internationale…

LA CONSTRUCTION EN TROIS ÉTAPES :

• Les ateliers de pré-construction au quai d’Auron, du lundi 14 au vendredi 18 septembre de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 / mardi 15 septembre de 9h à 12h30 et de 17h à 20h30 sur inscription.

• La construction le samedi 19 septembre, place Etienne Dolet de 10h à 18h : montage de la tour suivi d’une danse participative à 18h30 avec la chorégraphe Marie Philiponeau.

• La dé-construction le dimanche 20 septembre, place Etienne Dolet à 15h : un moment festif et participatif pour dire au revoir à cette structure éphémère.

Organisé par le Centre des monuments nationaux en partenariat avec la Ville de Bourges, Bourges 2028, la Direction régionale des affaires culturelles du Centre Val de Loire et la Région Centre Val de Loire.

Cathédrale Saint-Étienne Place Etienne Dolet, 18000 Bourges, France Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 0248654944 http://cathedrale-bourges.monuments-nationaux.fr Les cryptes et les tours de la cathédrale sont classées Monument National. Crypte ouverte en visite commentée uniquement. Tour fermée.

Pour célébrer l’anniversaire de l’écroulement de la tour de Beurre de la cathédrale de Bourges (1506-2026).

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