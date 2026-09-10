Débat d’idées : partage des enjeux du pastoralisme avec des éleveurs et des acteurs du territoire lotois, Cité Bessières, Cahors

Informations pratiques

Débat d’idées : partage des enjeux du pastoralisme avec des éleveurs et des acteurs du territoire lotois Dimanche 20 septembre, 16h00 Cité Bessières Lot

Limité à 50 personnes. Gratuit, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Débat d’idées et échanges sur les enjeux du pastoralisme sur notre territoire, avec Isabelle Lapèze et un éleveur du Lot.

Cité Bessières Rue Pierre Mendès-France, 46000 Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://lot.fr/planete-lot »}] L’occasion de découvrir l’histoire de ces lieux et de leur évolution ces trente dernières années, de la caserne jusqu’à l’édification du Grand Palais.

Débat d’idées : Partage des enjeux du pastoralisme avec des éleveurs et des acteurs du territoire lotois

©Jean-Baptiste DOS RAMOS – Département du Lot