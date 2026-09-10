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Débat d’idées : partage des enjeux du pastoralisme avec des éleveurs et des acteurs du territoire lotois, Cité Bessières, Cahors

dimanche 20 septembre 2026 · Cité Bessières · Cahors

Débat d’idées : partage des enjeux du pastoralisme avec des éleveurs et des acteurs du territoire lotois, Cité Bessières, Cahors

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cité Bessières
Adresse
Rue Pierre Mendès-France, 46000 Cahors
Ville
46000 Cahors
Département
Lot
Tarif
Limité à 50 personnes. Gratuit, sur réservation.

Débat d’idées : partage des enjeux du pastoralisme avec des éleveurs et des acteurs du territoire lotois Dimanche 20 septembre, 16h00 Cité Bessières Lot

Limité à 50 personnes. Gratuit, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Débat d’idées et échanges sur les enjeux du pastoralisme sur notre territoire, avec Isabelle Lapèze et un éleveur du Lot.

Cité Bessières Rue Pierre Mendès-France, 46000 Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://lot.fr/planete-lot »}] L’occasion de découvrir l’histoire de ces lieux et de leur évolution ces trente dernières années, de la caserne jusqu’à l’édification du Grand Palais.
Débat d’idées : Partage des enjeux du pastoralisme avec des éleveurs et des acteurs du territoire lotois

©Jean-Baptiste DOS RAMOS – Département du Lot

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