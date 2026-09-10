Débat d’idées : partage des enjeux du pastoralisme avec des éleveurs et des acteurs du territoire lotois, Cité Bessières, Cahors
dimanche 20 septembre 2026 · Cité Bessières · Cahors
Informations pratiques
Débat d’idées : partage des enjeux du pastoralisme avec des éleveurs et des acteurs du territoire lotois Dimanche 20 septembre, 16h00 Cité Bessières Lot
Limité à 50 personnes. Gratuit, sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Débat d’idées et échanges sur les enjeux du pastoralisme sur notre territoire, avec Isabelle Lapèze et un éleveur du Lot.
Cité Bessières Rue Pierre Mendès-France, 46000 Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://lot.fr/planete-lot »}] L’occasion de découvrir l’histoire de ces lieux et de leur évolution ces trente dernières années, de la caserne jusqu’à l’édification du Grand Palais.
Débat d’idées : Partage des enjeux du pastoralisme avec des éleveurs et des acteurs du territoire lotois
©Jean-Baptiste DOS RAMOS – Département du Lot
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