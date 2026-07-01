Découverte de la Banque de France à Bourges, Banque de France, Bourges

Informations pratiques

Découverte de la Banque de France à Bourges Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Banque de France Cher

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Pour la première fois, la Banque de France de Bourges ouvre ses portes. Venez découvrir les missions très actuelles de cette institution du Patrimoine économique de la France, et mieux comprendre les notions budgétaires et financières utiles au quotidien de tous.

Au cours de sessions d’une heure accessibles sur inscription, soyez acteurs des différents ateliers proposés : authentification de billets, quiz et temps d’échanges.

Banque de France 18 rue La Fontaine, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire http://www.banque-france.fr [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/decouverte-de-la-banque-de-france-a-bourges »}]

Pour la première fois, la Banque de France de Bourges ouvre ses portes. Venez découvrir les missions très actuelles de cette institution du Patrimoine économique de la France.

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