Découverte de la Flore

16 Chemin des Grosses Plantes Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 14:00:00

fin : 2026-06-04 16:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Partez à la découverte de la flore remarquable des Garettes lors d’une escapade nature guidée à Bourges.

Dans le cadre des Escapades Nature, cette sortie vous invite à explorer la flore de l’Espace Naturel Sensible des Garettes, en compagnie du gestionnaire du site.

Au fil de la visite, vous découvrirez la richesse botanique de ce site préservé et, plus particulièrement, le cortège d’orchidées sauvages. Une occasion privilégiée de mieux comprendre la biodiversité locale et les enjeux de sa préservation, dans un cadre naturel remarquable.

Rendez-vous au parking situé en face de l’entrée du Stade Jacques-Rimbault à Bourges.

Accès libre, gratuit et sans réservation.

Une sortie accessible à tous, idéale pour les amateurs de nature, les curieux et les passionnés de botanique. .

16 Chemin des Grosses Plantes Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00 info@ville-bourges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the remarkable flora of the Garettes on a guided nature walk in Bourges.

L’événement Découverte de la Flore Bourges a été mis à jour le 2026-02-03 par OT BOURGES