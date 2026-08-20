Découverte de la tour des Prisons, Archives départementales de l’Yonne, Auxerre

Informations pratiques

Découverte de la tour des Prisons 19 et 20 septembre Archives départementales de l’Yonne Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Très visible dans le paysage auxerrois, la tour médiévale des Prisons est un vestige de l’enceinte de l’abbaye Saint-Germain. Elle témoigne du pouvoir de haute, moyenne et basse justice qu’exerçait l’abbé de Saint-Germain sur tout un quartier de la ville.

Venez découvrir sa magnifique charpente et son histoire au travers de vues et de plans conservés aux archives départementales

Archives départementales de l’Yonne 37 Rue Saint Germain, 89000 Auxerre, France Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33386948900 http://www.yonne-archives.fr Nées à la Révolution française, les Archives départementales ont hérité des fonds des administrations d’Ancien Régime et des papiers confisqués aux institutions ecclésiastiques et aux émigrés.

Les archives conservent plus de 18 km linéaires d’archives. Elles assurent le contrôle, le conseil et la collecte auprès de plus de 1 100 producteurs d’archives ayant des missions de service public. Leurs missions de communication et de valorisation se traduisent par l’accueil du public en salle de lecture, l’accueil personnalisé sur site et en visioconférence, les recherches par correspondance, les activités du service éducatif et l’action culturelle (Journées du patrimoine, cycle de conférences, participation à des salons, bourses de recherche…).

Très visible dans le paysage auxerrois, la tour médiévale des Prisons est un vestige de l’enceinte de l’abbaye Saint-Germain. Elle témoigne du pouvoir de haute, moyenne et basse justice qu’exerçait …

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