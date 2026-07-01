Découverte du cabinet de physique du collège Gambetta, Collège Gambetta, Cahors

Informations pratiques

Découverte du cabinet de physique du collège Gambetta Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Collège Gambetta Lot

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Constitué de plus de mille instruments et objets scientifiques acquis entre la fin du XVIIIᵉ siècle et les années 1970, ce cabinet forme une collection pédagogique remarquable couvrant des domaines variés : anatomie, acoustique, électricité, chimie, astronomie, mathématiques, etc.

Les pièces les plus emblématiques sont présentées dans les vitrines anciennes du collège, témoins d’un siècle et demi d’enseignement des sciences.

Collège Gambetta 105 rue Wilson, 46000 Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie 05 65 20 30 30 http://gambetta.entmip.fr Ancien collège des Jésuites du XVIIe siècle : histoire, architecture, peinture monumentale et mobilier, chapelle et clocher sont à découvrir. La partie contemporaine est construite sur l’emplacement du couvent des Cordeliers. À proximité de la mairie, en direction du Pont Valentré.

Constitué de plus de mille instruments et objets scientifiques acquis entre la fin du XVIIIᵉ siècle et les années 1970, ce cabinet forme une collection pédagogique remarquable couvrant des domaines :…

© Amicale des anciens élèves du lycée et du collège Gambetta