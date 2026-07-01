Déesses, je me maquille pour ne pas pleurer, Le théâtre auxerre, Auxerre

Informations pratiques

Déesses, je me maquille pour ne pas pleurer Jeudi 11 mars 2027, 20h00 Le théâtre auxerre Yonne

Le Théâtre, Auxerre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-11T20:00:00+01:00 – 2027-03-11T21:00:00+01:00

Fin : 2027-03-11T20:00:00+01:00 – 2027-03-11T21:00:00+01:00

Dans sa salle de bain, temple de l’intime, Astrid déballe tout : le corps post-partum, la perte de l’être aimé, la vie de jeune maman solo. Tantôt influenceuse, tantôt sorcière et louve, elle dit les métamorphoses de la femme devenue mère. Sur le fil fragile d’une pensée solitaire, elle déploie une parole où fusionnent récit, saillies poétiques et éloges de la beauté pour un rituel nocturne magique de reconquête du corps, du désir et des libertés qui va la conduire de sa baignoire à l’espace sauvage de la forêt. Une dramaturgie plastique, crue et généreuse qui invite à la fois à l’écoute bienveillante et à l’émancipation.

Le théâtre auxerre 54 rue Joubert auxerre Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « delta.bergamote@gmail.com »}]

Delta Bergamote, compagnie d’autrice / Héloïse Desrivières Déesses maternité