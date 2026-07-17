Démonstration de taille de pierre, Palais Jacques Cœur, Bourges

Informations pratiques

Démonstration de taille de pierre 19 et 20 septembre Palais Jacques Cœur Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

L’entreprise Jacquet, tailleur de pierres Monuments Historiques, fera découvrir ce métier d’art dans la cour du palais.

Palais Jacques Cœur Rue Jacques Coeur, 18000 Bourges, France Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 0248247942 https://www.palais-jacques-coeur.fr La grand’maison de l’argentier de Charles VII, spécimen remarquable de demeure civile médiévale, fut construite de 1443 à 1450. Les maîtres d’œuvre furent peut-être Colin Le Picart (maître maçon) et Jean de Blois (maître charpentier). Le plafond peint de la chapelle a été restauré en 1869 par le peintre Denuelle. A10 depuis Paris, puis A71 direction Bourges, sortie numéro 7.

L’entreprise Jacquet, tailleur de pierres Monuments Historiques, fera découvrir ce métier d’art dans la cour du palais.

© ETS JACQUET