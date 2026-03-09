Des jours sans lendemain Bourges

Des jours sans lendemain

rue Heurtault de Lamerville Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10 19:00:00

fin : 2026-11-10

Date(s) :

2026-11-10

Plongez au cœur de la guerre de 1870 à travers le journal de George Sand : une voix lucide, engagée et profondément humaine, qui mêle la grande Histoire à l’intime et résonne avec une étonnante modernité. Venez découvrir cette lecture à plusieurs voix, lecture théâtralisée et musical.

George Sand ouvre son journal d’un voyageur pendant la guerre le 15 septembre

1870 pour le refermer le 10 février 1871. Pendant ces six mois, elle va consigner au jour le

jour des faits, des informations, ses pensées, ses points de vue sur la tragédie de la

guerre de 1870. Son point de vu est essentiel car il est celui d’un témoin retiré à Nohant

ou les informations lui parviennent partiellement. La romancière est ainsi devenue une

journaliste d’opinion et une historienne particulièrement moderne dans la mesure ou elle

mélange la grand Histoire avec la petite. L’adaptation de cette lecture à plusieurs voix

mettra en avant la philosophie républicaine à laquelle George sans s’est toujours

accrochée avec espoir. .

English :

Plunge into the heart of the 1870 war through George Sand?s diary: a lucid, committed and profoundly human voice, which blends history with intimacy and resonates with an astonishing modernity. Come and discover this multi-voice, staged and musical reading.

