Bourges

Rodeo Techno

2 Rue Jacques Cœur Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 21:30:00

fin : 2026-06-13 03:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Venez vivre une nuit hardtechno façon Far West totalement déchaînée !

L’Incontournable vous donne rendez-vous pour une soirée Rodeo Techno unique, où le saloon ouvre ses portes pour une nuit hardtechno western complètement hors contrôle. Au programme DJ sets, ambiance survoltée et immersion totale dans un univers Far West revisité.

Aux platines Geuth, Helia, Lind et Oliski, pour des sets de 21h30 à 3h du matin.

Côté ambiance animations western, lancer de lasso, stands, décor et dress code fortement conseillé — venez habillé comme le meilleur cowboy du Far West.

Et pour couronner la soirée le meilleur cowboy repartira avec un cheval

Préparez vos santiags, votre chapeau et votre chemise à franges pour une nuit totalement déjantée. .

2 Rue Jacques Cœur Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 33 04 19

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English :

Come and experience a Wild West-style night of hardtechno!

L’événement Rodeo Techno Bourges a été mis à jour le 2026-06-05 par OT BOURGES