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Hildegard von Bingen Bourges

Hildegard von Bingen Bourges

Hildegard von Bingen Bourges samedi 13 juin 2026.

Adresse : Place Saint-Bonnet

Ville : 18000 Bourges

Département : Cher

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Bourges

Hildegard von Bingen

Place Saint-Bonnet Bourges Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Un concert de monodies d’Hildegard von Bingen interprété par Maud Gnidzaz, pour une immersion spirituelle et sonore hors du temps.
Plongez dans l’univers fascinant d’Hildegard von Bingen, abbesse bénédictine du XIIe siècle, à travers un concert de monodies interprété par Maud Gnidzaz. Ces chants pour voix seule, empreints de spiritualité, révèlent la richesse poétique et musicale de cette figure majeure du Moyen Âge, également reconnue pour ses visions, ses écrits et ses connaissances en médecine naturelle. D’une grande intensité, ces œuvres invitent à une expérience sensible et méditative, où la voix devient un vecteur d’émotion et d’élévation intérieure. 20  .

Place Saint-Bonnet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire   contact@observatoire-reel.com

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English :

A concert of monodies by Hildegard von Bingen, performed by Maud Gnidzaz, for a timeless spiritual immersion in sound.

L’événement Hildegard von Bingen Bourges a été mis à jour le 2026-04-14 par OT BOURGES

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