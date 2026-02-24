Journées Européennes de l’Archéologie

Plongez au cœur de l’Antiquité avec des visites guidées exceptionnelles de la fontaine gallo-romaine.

À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, le service du patrimoine et des recherches vous invite à découvrir les vestiges gallo-romains de la fontaine monumentale conservée sous l’Hôtel du Département. Accompagné d’un guide, explorez ce site archéologique remarquable et laissez-vous conter l’histoire antique de Bourges, alors capitale gallo-romaine. Une immersion passionnante dans le patrimoine local, idéale pour les curieux d’histoire et d’archéologie. Visites guidées proposées dans le cadre de la programmation nationale. .

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 55 82 60 direction.archives@departement18.fr

English :

Plunge into the heart of Antiquity with exceptional guided tours of the Gallo-Roman fountain.

L’événement Journées Européennes de l’Archéologie Bourges a été mis à jour le 2026-02-24 par OT BOURGES