Informations pratiques

Bourges

Des jours sans lendemain d’après journal d’un voyageur pendant la guerre de George Sand

Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10 19:00:00

fin : 2026-11-10

Date(s) :

2026-11-10

George Sand ouvre son Journal d’un voyageur pendant la guerre le 15 septembre 1870 et le referme le 10 février 1871. Pendant six mois, elle y consigne au jour le jour faits, informations, pensées et points de vue sur la tragédie de la guerre franco-prussienne.

Son regard est d’autant plus précieux qu’il est celui d’un témoin retiré à Nohant, où les nouvelles ne lui parviennent que partiellement — ce qui confère à son écriture une sincérité et une acuité particulières.

En mêlant la grande Histoire aux réalités du quotidien, George Sand s’impose ici comme une journaliste d’opinion et une historienne d’une modernité saisissante. Cette lecture à plusieurs voix mettra en lumière la philosophie républicaine à laquelle elle s’est toujours accrochée avec conviction et espoir, même dans les heures les plus sombres. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire paroles.publiques@gmail.com

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English :

George Sand began her *Journal of a Traveler During the War* on September 15, 1870, and concluded it on February 10, 1871. For six months, she recorded day by day the events, news, thoughts, and perspectives on the tragedy of the Franco-Prussian War.

L’événement Des jours sans lendemain d’après journal d’un voyageur pendant la guerre de George Sand Bourges a été mis à jour le 2026-07-16 par BERRY