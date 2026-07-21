Drag & jazz Sur l’eau Cahors
dimanche 9 août 2026 · Cahors
Informations pratiques
Cahors
Drag & jazz Sur l’eau
Allée des Soupirs Cahors Lot
Tarif : 58 – 58 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 19:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Pour la 2e édition du Drag sur l'eau, cette année je l'ai voulu en musique !
Pour la 2e édition du Drag sur l'eau, cette année je l'ai voulu en musique !
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Allée des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 88 04 60 00 lejardindesthes46@gmail.com
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English :
For the 2nd edition of Drag on the Water, this year I wanted to make it a musical event!
L’événement Drag & jazz Sur l’eau Cahors a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Cahors Vallée du Lot
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