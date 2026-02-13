Droit de la nature Bourges

Droit de la nature

Conservatoire de Bourges Bourges Cher

Début : 2026-11-19 20:00:00

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-19

Spectacle de théâtre de la Compagnie Cité Internationale sur George Sand

Conservatoire de Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr

English :

Theater show about George Sand by Compagnie Cité Internationale

