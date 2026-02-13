Droit de la nature Bourges
Droit de la nature Bourges jeudi 19 novembre 2026.
Droit de la nature
Conservatoire de Bourges Bourges Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 20:00:00
fin : 2026-11-19
Date(s) :
2026-11-19
Spectacle de théâtre de la Compagnie Cité Internationale sur George Sand
.
Conservatoire de Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Theater show about George Sand by Compagnie Cité Internationale
L’événement Droit de la nature Bourges a été mis à jour le 2026-02-13 par BERRY