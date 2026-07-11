Drôme de Guitares Antoine Morinière et Ricardo Gallén Théâtre de la ville Valence

vendredi 23 octobre 2026 · Théâtre de la ville · Valence

Informations pratiques

Valence

Drôme de Guitares Antoine Morinière et Ricardo Gallén

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 20:30:00

fin : 2026-10-23 20:30:00

Date(s) :

2026-10-23

Pour sa 5ᵉ soirée, le festival international Drôme de Guitares aura le plaisir d’accueillir deux grands noms de la guitare classique Antoine Morinière et Ricardo Gallén.

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Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr

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English :

For its fifth evening, the Drôme de Guitares International Festival will be pleased to welcome two leading figures in classical guitar: Antoine Morinière and Ricardo Gallón.

L’événement Drôme de Guitares Antoine Morinière et Ricardo Gallén Valence a été mis à jour le 2026-07-11 par Valence Romans Tourisme