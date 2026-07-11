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AGENDA · Valence

Drôme de Guitares Antoine Morinière et Ricardo Gallén Théâtre de la ville Valence

vendredi 23 octobre 2026 · Théâtre de la ville · Valence

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre de la ville
Adresse
Place de la Liberté
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Drôme de Guitares Antoine Morinière et Ricardo Gallén

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:30:00
fin : 2026-10-23 20:30:00

Date(s) :
2026-10-23

Pour sa 5ᵉ soirée, le festival international Drôme de Guitares aura le plaisir d’accueillir deux grands noms de la guitare classique Antoine Morinière et Ricardo Gallén.
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Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50  theatredelaville@mairie-valence.fr

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English :

For its fifth evening, the Drôme de Guitares International Festival will be pleased to welcome two leading figures in classical guitar: Antoine Morinière and Ricardo Gallón.

L’événement Drôme de Guitares Antoine Morinière et Ricardo Gallén Valence a été mis à jour le 2026-07-11 par Valence Romans Tourisme

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