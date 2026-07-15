Drôme de Guitares Quatuor Eclisses et Emmanuel Rossfelder Théâtre de la ville Valence
samedi 24 octobre 2026 · Théâtre de la ville · Valence
Informations pratiques
Valence
Drôme de Guitares Quatuor Eclisses et Emmanuel Rossfelder
Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 20:30:00
fin : 2026-10-24 20:30:00
Date(s) :
2026-10-24
Pour ce 6ᵉ concert du Festival International Drôme de Guitares, préparez-vous à vivre une soirée placée sous le signe de la virtuosité, du partage et de l’émotion.
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Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr
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English :
For this sixth concert of the Drôme International Guitar Festival, get ready to experience an evening filled with virtuosity, camaraderie, and emotion.
L’événement Drôme de Guitares Quatuor Eclisses et Emmanuel Rossfelder Valence a été mis à jour le 2026-07-11 par Valence Romans Tourisme
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