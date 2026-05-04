Drôme Roll’Heures Zone d’Activités de Briffaut Est Valence

Valence

Drôme Roll’Heures

Zone d’Activités de Briffaut Est Avenue Jean Monnet Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – 66 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Relevez votre propre défi ! Que vous soyez là pour la gagne ou pour la photo, il y a une place pour vous sur la ligne de départ.

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Zone d’Activités de Briffaut Est Avenue Jean Monnet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 6hdromerollers@gmail.com

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English :

Take up your own challenge! Whether you’re in it for the win or for the photo, there’s a place for you on the starting line.

L’événement Drôme Roll’Heures Valence a été mis à jour le 2026-05-04 par Valence Romans Tourisme