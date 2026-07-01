Échos d’Âmes, la Bal(l)ade N° 2, Maison du Projet, Bourges

Informations pratiques

Échos d’Âmes, la Bal(l)ade N° 2 19 et 20 septembre Maison du Projet Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Cette deuxième balade nous transporte cette fois du côté des Gibjoncs, toujours par des petits chemins détournés, à la découverte des lieux de vie des habitants du quartier et des espaces publics dédiés au plus grand nombre. Cette balade sera guidée pour l’occasion, deux membres du collectif de la MANB seront présents pour vous expliquer le projet dans son ensemble. Nous irons ainsi à la rencontre de dix points sonores tout au long du parcours où nous apprécierons l’exposition de photos au niveau du parc paysager des Gibjoncs.

Maison du Projet 210 Avenue du Général de Gaulle 18000 Bourges Bourges 18000 Bourges Nord Cher Centre-Val de Loire https://manb.fr/echos-dames-la-ballade/ https://www.instagram.com/manufacture_arts_numeriques/?hl=fr Dans le cadre du projet Échos d’Âmes, des Bal(l)ades sonores sont mises en place dans les quartiers nord, entre 2025 et 2028. Le terme « bal(l)ade » réunit deux mots et deux sens : « balade » comme la promenade et « ballade » comme la forme

Poétique/musicale. Ces Bal(l)ades ont pour but de faire (re)découvrir des parcours, des cheminements urbains, des “lignes de désir” hors tracés officiels à travers les quartiers. Elles sont agrémentées de points d’exposition photographique où vous pourrez écouter des créations sonores originales. Ces compositions interprètent témoignages et ambiances des lieux d’habitation. Parking du Cap Nord.

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Échos d’Âmes par la MANB

© Photo Christine LEGERET – Graphisme Jon HAURE-PLACÉ