Informations pratiques

Bourges

Écrivaines ! La place des femmes en littérature

Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-18

À l’instar de George Sand, comment les femmes sont-elles passées de l’invisibilité en littérature, à l’ouverture au monde, en passant par l’écriture de l’intime (correspondance, journaux intimes, agendas…) ? .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire maisonsecrivain@yahoo.com

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English :

L’événement Écrivaines ! La place des femmes en littérature Bourges a été mis à jour le 2026-07-02 par BERRY