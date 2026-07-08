AGENDA · Bourges
Écrivaines ! La place des femmes en littérature Bourges
mercredi 18 novembre 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Écrivaines ! La place des femmes en littérature
Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-18
À l’instar de George Sand, comment les femmes sont-elles passées de l’invisibilité en littérature, à l’ouverture au monde, en passant par l’écriture de l’intime (correspondance, journaux intimes, agendas…) ? .
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire maisonsecrivain@yahoo.com
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English :
L’événement Écrivaines ! La place des femmes en littérature Bourges a été mis à jour le 2026-07-02 par BERRY
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