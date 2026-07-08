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Écrivaines ! La place des femmes en littérature Bourges

mercredi 18 novembre 2026 · Bourges

Écrivaines ! La place des femmes en littérature Bourges

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Ville
18000 Bourges
Département
Cher
Tarif
Tarif de base plein tarif

Bourges

Écrivaines ! La place des femmes en littérature

Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18
fin : 2026-11-20

Date(s) :
2026-11-18

À l’instar de George Sand, comment les femmes sont-elles passées de l’invisibilité en littérature, à l’ouverture au monde, en passant par l’écriture de l’intime (correspondance, journaux intimes, agendas…) ?   .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire   maisonsecrivain@yahoo.com

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English :

L’événement Écrivaines ! La place des femmes en littérature Bourges a été mis à jour le 2026-07-02 par BERRY

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