Edgar-Yves JR. Place de Gaulle et de la Résistance Belfort

Edgar-Yves JR.

Place de Gaulle et de la Résistance La Maison du Peuple Belfort Territoire de Belfort

Début : 2027-01-22 20:00:00

fin : 2027-01-22

2027-01-22

Edgar-Yves JR. en spectacle à Belfort le 22 janvier 2027. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !

Les amis, Après deux ans de tournée avec Solide et des vidéos sur les réseaux de moi qui parle avec du violon derrière, je reprends la route !

Pour quelle raison ? L’amour de la scène ? Du public ? Le frisson du challenge ? Oui, oui, bien sûr, mais soyons honnêtes il me faut du cash aussi !

En échange de bonnes blagues, je compte sur vous pour me donner de quoi faire kiffer Francis. ChatGPT m’a conseillé, pour ce nouvel opus, d’être inclusif, mesuré, de prendre en compte les émotions de chacun et de ne surtout pas être offensant.

Je me suis désabonné !!!

Je préfère le style humain, incorrect & précis, maladroit & attendrissant… bref, tout ce qui fait le sel d’une bonne blague le manque de “Vigilance”. .

