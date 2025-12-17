Edgar-Yves Jr. Vigilance Bourges

Edgar-Yves Jr. Vigilance

7 Boulevard Lamarck Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-27 20:30:00

fin : 2027-02-27

Date(s) :

2027-02-27

Les amis,

Après deux ans de tournée avec Solide et des vidéos sur les réseaux de moi qui parle avec du violon derrière, je reprends la route !

Pour quelle raison ? L’amour de la scène ? Du public ? Le frisson du challenge ?

Oui, oui, bien sûr, mais soyons honnêtes il me faut du cash aussi !

En échange de bonnes blagues, je compte sur vous pour me donner de quoi faire kiffer Francis.

ChatGPT m’a conseillé, pour ce nouvel opus, d’être inclusif, mesuré, de prendre en compte les émotions de chacun et de ne surtout pas être offensant.

Je me suis désabonné !!!

Je préfère le style humain, incorrect & précis, maladroit & attendrissant…

bref, tout ce qui fait le sel d’une bonne blague le manque de “Vigilance”. .

7 Boulevard Lamarck Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 60 lesrivesdauron@coulisses.fr

English :

Folks,

After two years of touring with Solide and videos on the networks of me talking with violin in the background, I’m back on the road!

