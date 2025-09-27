Ekiden de Cahors 2025 Course Cahors

Ekiden de Cahors 2025 Course Cahors samedi 27 septembre 2025.

Tarif : 30 – 30 – EUR

Début : 2025-09-27 19:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Venez courir ou marcher pour la recherche médicale contre la maladie d’Huntington, maladie génétique, héréditaire et orpheline.

Course enfants:

Pour les 7-11ans (enfants de 6ème inclus).

C’est une course en équipe de 12 km avec 6 enfants relayeurs

Tarif 30€/équipe (hors commission)

Le départ aura lieu à 18h50 sur les Allées Fénelon à Cahors.

Le parcours se déroulera dans le collège Gambetta.

Course adultes:

L’épreuve consiste en un relais effectué par 6 athlètes sur la distance du marathon, soit 42,195 km (5km, 10 km, 5 km, 10 km, 5 km et 7,195 km).

Le départ aura lieu à 19h sur les Allées Fénelon à Cahors

• Le parcours à dominante urbaine est identique à celui de l’édition précédente.

Nouveauté le certificat médical n’est plus forcément obligatoire grâce au Parcours Prévention Santé (PPS) vous fournirez une attestation PPS (ou un certificat médical de moins d’un an).

60€/équipe (hors commission) .

Cahors 46000 Lot Occitanie ekidendecahors@gmail.com

