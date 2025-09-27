Ekiden de Cahors 2025 Marche Cahors

Ekiden de Cahors 2025 Marche Cahors samedi 27 septembre 2025.

Tarif : 10 EUR

Début : 2025-09-27 14:00:00

Venez courir ou marcher pour la recherche médicale contre la maladie d’Huntington, maladie génétique, héréditaire et orpheline.

Marche:

La marche se déroule dans le centre-ville de Cahors pour une distance de 10, 7 ou 4 km.

3 niveaux sont proposés dont un facile adapté aux enfants et poussettes.

Pas de certificat médical exigé.

Le départ aura lieu à 14h00 sur la place Gambetta.

Tarif 10€. Inscription gratuite pour les moins de 12 ans. (1€ récolté = 1€ pour la recherche)

Il est possible de faire la marche puis la course (2 inscriptions distinctes). .

Cahors 46000 Lot Occitanie ekidendecahors@gmail.com

English :

Come and run or walk for medical research into Huntington?s disease, a genetic, hereditary and orphan disease.

Walking:

The walk takes place in downtown Cahors and covers distances of 10, 7 or 4 km.

there are 3 levels, including an easy one suitable for children and baby carriages.

No medical certificate required.

Start at 2:00 pm in Place Gambetta.

Price: 10?

German :

Laufen oder gehen Sie für die medizinische Forschung gegen die Huntington-Krankheit, eine genetische, vererbbare und verwaiste Krankheit.

Laufen:

Der Lauf findet in der Innenstadt von Cahors statt und ist 10, 7 oder 4 km lang.

es werden 3 Niveaus angeboten, darunter ein leichtes, das für Kinder und Kinderwagen geeignet ist.

Ein ärztliches Attest ist nicht erforderlich.

Der Start erfolgt um 14:00 Uhr auf dem Place Gambetta.

Preis: 10?

Italiano :

Venite a correre o a camminare per la ricerca medica sulla malattia di Huntington, una malattia genetica, ereditaria e orfana.

Camminare:

La camminata si svolge nel centro di Cahors e copre una distanza di 10, 7 o 4 km.

ci sono 3 livelli, tra cui uno facile adatto ai bambini e ai passeggini.

Non è richiesto alcun certificato medico.

La passeggiata inizia alle 14.00 in Place Gambetta.

Prezzo: 10?

Espanol :

Venga y corra o camine por la investigación médica de la enfermedad de Huntington, una enfermedad genética, hereditaria y huérfana.

A pie:

La marcha tiene lugar en el centro de la ciudad de Cahors y cubre una distancia de 10, 7 o 4 km.

hay 3 niveles, incluido uno fácil apto para niños y carritos de bebé.

No se requiere certificado médico.

La salida es a las 14.00 h en la plaza Gambetta.

Precio: 10?

