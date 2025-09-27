Ekiden de Cahors 2025 Marche Cahors
Ekiden de Cahors 2025 Marche Cahors samedi 27 septembre 2025.
Ekiden de Cahors 2025 Marche
Cahors Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 14:00:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Venez courir ou marcher pour la recherche médicale contre la maladie d’Huntington, maladie génétique, héréditaire et orpheline.
Marche:
La marche se déroule dans le centre-ville de Cahors pour une distance de 10, 7 ou 4 km.
3 niveaux sont proposés dont un facile adapté aux enfants et poussettes.
Pas de certificat médical exigé.
Le départ aura lieu à 14h00 sur la place Gambetta.
Tarif 10€. Inscription gratuite pour les moins de 12 ans. (1€ récolté = 1€ pour la recherche)
Il est possible de faire la marche puis la course (2 inscriptions distinctes). .
Cahors 46000 Lot Occitanie ekidendecahors@gmail.com
English :
Come and run or walk for medical research into Huntington?s disease, a genetic, hereditary and orphan disease.
Walking:
The walk takes place in downtown Cahors and covers distances of 10, 7 or 4 km.
there are 3 levels, including an easy one suitable for children and baby carriages.
No medical certificate required.
Start at 2:00 pm in Place Gambetta.
Price: 10?
German :
Laufen oder gehen Sie für die medizinische Forschung gegen die Huntington-Krankheit, eine genetische, vererbbare und verwaiste Krankheit.
Laufen:
Der Lauf findet in der Innenstadt von Cahors statt und ist 10, 7 oder 4 km lang.
es werden 3 Niveaus angeboten, darunter ein leichtes, das für Kinder und Kinderwagen geeignet ist.
Ein ärztliches Attest ist nicht erforderlich.
Der Start erfolgt um 14:00 Uhr auf dem Place Gambetta.
Preis: 10?
Italiano :
Venite a correre o a camminare per la ricerca medica sulla malattia di Huntington, una malattia genetica, ereditaria e orfana.
Camminare:
La camminata si svolge nel centro di Cahors e copre una distanza di 10, 7 o 4 km.
ci sono 3 livelli, tra cui uno facile adatto ai bambini e ai passeggini.
Non è richiesto alcun certificato medico.
La passeggiata inizia alle 14.00 in Place Gambetta.
Prezzo: 10?
Espanol :
Venga y corra o camine por la investigación médica de la enfermedad de Huntington, una enfermedad genética, hereditaria y huérfana.
A pie:
La marcha tiene lugar en el centro de la ciudad de Cahors y cubre una distancia de 10, 7 o 4 km.
hay 3 niveles, incluido uno fácil apto para niños y carritos de bebé.
No se requiere certificado médico.
La salida es a las 14.00 h en la plaza Gambetta.
Precio: 10?
L’événement Ekiden de Cahors 2025 Marche Cahors a été mis à jour le 2025-07-17 par OT Cahors Vallée du Lot