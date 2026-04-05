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ÉMISSION CARREFOUR DU MAGHREB, DE RFI : JUIFS MAGHRÉBINS, DES DEVENIRS EN JEU FLUXUS CAFÉ BOUTIQUE, 14 Rue de la paix 41000 Blois, Blois

vendredi 9 octobre 2026 · 14 Rue de la paix 41000 Blois · Blois

ÉMISSION CARREFOUR DU MAGHREB, DE RFI : JUIFS MAGHRÉBINS, DES DEVENIRS EN JEU FLUXUS CAFÉ BOUTIQUE, 14 Rue de la paix 41000 Blois, Blois

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Lieu
14 Rue de la paix 41000 Blois
Adresse
14 Rue de la paix 41000 Blois
Ville
41000 Blois
Département
Loir-et-Cher
Tarif
50

ÉMISSION CARREFOUR DU MAGHREB,
DE RFI : JUIFS MAGHRÉBINS,
DES DEVENIRS EN JEU
FLUXUS CAFÉ BOUTIQUE Vendredi 9 octobre, 14h30 14 Rue de la paix 41000 Blois Loir-et-Cher

50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T14:30:00+02:00 – 2026-10-09T15:15:00+02:00
Fin : 2026-10-09T14:30:00+02:00 – 2026-10-09T15:15:00+02:00

Pour explorer les enjeux des sociétés algérienne, libyenne, marocaine, mauritanienne et tunisienne ; leurs liens, notamment, avec le continent africain. Reportages des correspondants dans la région et rencontres, entre Méditerranée au Nord, et Sahara au Sud, avec ceux qui pensent et ceux qui font le Maghreb aujourd’hui. Réalisation : Françoise Greleau. Le samedi à 11h10 TU et le dimanche à 03h10 TU.

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Pour explorer les enjeux des sociétés algérienne, libyenne, marocaine, mauritanienne et tunisienne ; leurs liens, notamment, avec le continent africain. Reportages des correspondants dans la région :…

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