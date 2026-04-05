ÉMISSION CARREFOUR DU MAGHREB, DE RFI : JUIFS MAGHRÉBINS, DES DEVENIRS EN JEU FLUXUS CAFÉ BOUTIQUE, 14 Rue de la paix 41000 Blois, Blois

Informations pratiques

ÉMISSION CARREFOUR DU MAGHREB,

DE RFI : JUIFS MAGHRÉBINS,

DES DEVENIRS EN JEU

FLUXUS CAFÉ BOUTIQUE Vendredi 9 octobre, 14h30 14 Rue de la paix 41000 Blois Loir-et-Cher

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T14:30:00+02:00 – 2026-10-09T15:15:00+02:00

Fin : 2026-10-09T14:30:00+02:00 – 2026-10-09T15:15:00+02:00

Pour explorer les enjeux des sociétés algérienne, libyenne, marocaine, mauritanienne et tunisienne ; leurs liens, notamment, avec le continent africain. Reportages des correspondants dans la région et rencontres, entre Méditerranée au Nord, et Sahara au Sud, avec ceux qui pensent et ceux qui font le Maghreb aujourd’hui. Réalisation : Françoise Greleau. Le samedi à 11h10 TU et le dimanche à 03h10 TU.

14 Rue de la paix 41000 Blois 14 Rue de la paix 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Fluxus Café Boutique

Pour explorer les enjeux des sociétés algérienne, libyenne, marocaine, mauritanienne et tunisienne ; leurs liens, notamment, avec le continent africain. Reportages des correspondants dans la région :…

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