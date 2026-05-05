En roue libre #6, Square Bayard, Charleville-Mézières
En roue libre #6, Square Bayard, Charleville-Mézières dimanche 31 mai 2026.
En roue libre #6 Dimanche 31 mai, 10h00 Square Bayard Ardennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00
Square Bayard 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est
En roue libre #6
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