En vis-à-vis : la photographie à la chambre hier et aujourd’hui, INSPÉ de Blois, Blois

Informations pratiques

En vis-à-vis : la photographie à la chambre hier et aujourd’hui Jeudi 8 octobre, 10h15 INSPÉ de Blois Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T10:15:00+02:00 – 2026-10-08T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-08T10:15:00+02:00 – 2026-10-08T11:30:00+02:00

Les Archives de Loir-et-Cher ont reçu un don de 71 négatifs sur verre de la Belle Époque. Maëlle Szwaicer, archiviste, les a localisés, datés et tenté d’identifier leur auteur. La réapparition de ces images est le point de départ d’un projet de création photo contemporaine par les élèves adultes de l’atelier « Photographie numérique » de l’école d’art de Blois/Agglopolys. Retour d’expérience par l’archiviste et une élève sur ces reconductions réalisées dans les rues de Blois.

INSPÉ de Blois 9 Avenue Paul Reneaulme 41000 Blois Blois 41000 Est Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Les Archives de Loir-et-Cher ont reçu un don de 71 négatifs sur verre de la Belle Époque. Maëlle Szwaicer, archiviste, les a localisés, datés et tenté d’identifier leur auteur. La réapparition de ces…

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