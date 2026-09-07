En vis-à-vis : vues de rues, vues d’archives, Jardin de l’évêché (Blois), Blois
lundi 28 septembre 2026 · Jardin de l'évêché (Blois) · Blois
Informations pratiques
En vis-à-vis : vues de rues, vues d’archives 28 septembre – 29 octobre Jardin de l’évêché (Blois) Loir-et-Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-28T10:00:00+02:00 – 2026-09-28T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-29T10:00:00+01:00 – 2026-10-29T18:00:00+01:00
Exposition sur les grilles de l’Évêché du 28 septembre au 29 octobre 2026
Envie de découvrir des vues inédites de Blois à la Belle Époque ? Et si 2026 y posait un regard neuf ? Venez découvrir l’exposition « En vis-à-vis : vues de rues, vues d’archives », présentée par les Archives départementales de Loir-et-Cher et l’école d’art de Blois/Agglopolys sur les grilles du jardin de l’évêché.
Jardin de l’évêché (Blois) rue du Haut-Bourg 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Accès libre
Exposition sur les grilles de l’Évêché du 28 septembre au 29 octobre 2026
©Droits réservés
À voir aussi à Blois (Loir-et-Cher)
- Portraits d’une époque : photos du studio Harcourt sous l’Occupation – Exposition, Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire, Blois 16 septembre 2026
- Visite et exposition commentée, Hôtel du Département, Blois 18 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine au Conseil Départemental de Loir-et-Cher Blois 19 septembre 2026
- Exposition Reflets Lointains, l’Asie rêvée des collectionneurs . Blois 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’ancien couvent Blois 19 septembre 2026