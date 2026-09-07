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En vis-à-vis : vues de rues, vues d’archives, Jardin de l’évêché (Blois), Blois

lundi 28 septembre 2026 · Jardin de l'évêché (Blois) · Blois

En vis-à-vis : vues de rues, vues d’archives, Jardin de l’évêché (Blois), Blois

Informations pratiques

Début
lundi 28 septembre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Lieu
Jardin de l'évêché (Blois)
Adresse
rue du Haut-Bourg 41000 Blois
Ville
41000 Blois
Département
Loir-et-Cher

En vis-à-vis : vues de rues, vues d’archives 28 septembre – 29 octobre Jardin de l’évêché (Blois) Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-28T10:00:00+02:00 – 2026-09-28T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-29T10:00:00+01:00 – 2026-10-29T18:00:00+01:00

Exposition sur les grilles de l’Évêché du 28 septembre au 29 octobre 2026
Envie de découvrir des vues inédites de Blois à la Belle Époque ? Et si 2026 y posait un regard neuf ? Venez découvrir l’exposition « En vis-à-vis : vues de rues, vues d’archives », présentée par les Archives départementales de Loir-et-Cher et l’école d’art de Blois/Agglopolys sur les grilles du jardin de l’évêché.

Jardin de l’évêché (Blois) rue du Haut-Bourg 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Accès libre
Exposition sur les grilles de l’Évêché du 28 septembre au 29 octobre 2026

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