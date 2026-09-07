En vis-à-vis : vues de rues, vues d’archives, Jardin de l’évêché (Blois), Blois

Informations pratiques

En vis-à-vis : vues de rues, vues d’archives 28 septembre – 29 octobre Jardin de l’évêché (Blois) Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-28T10:00:00+02:00 – 2026-09-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-29T10:00:00+01:00 – 2026-10-29T18:00:00+01:00

Exposition sur les grilles de l’Évêché du 28 septembre au 29 octobre 2026

Envie de découvrir des vues inédites de Blois à la Belle Époque ? Et si 2026 y posait un regard neuf ? Venez découvrir l’exposition « En vis-à-vis : vues de rues, vues d’archives », présentée par les Archives départementales de Loir-et-Cher et l’école d’art de Blois/Agglopolys sur les grilles du jardin de l’évêché.

Jardin de l’évêché (Blois) rue du Haut-Bourg 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Accès libre

Exposition sur les grilles de l’Évêché du 28 septembre au 29 octobre 2026

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