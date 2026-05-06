Enfances de Dominique Darbois, Lux Scène Nationale de Valence, Valence

Enfances de Dominique Darbois 4 mai – 9 juillet 2027 Lux Scène Nationale de Valence Drôme

gratuité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-04T18:30:00+02:00 – 2027-05-04T21:00:00+02:00

Fin : 2027-07-09T14:00:00+02:00 – 2027-07-09T19:30:00+02:00

Enfances de Dominique Darbois,

Du 5 mai au 9 juillet 2027

Vernissage le 4 mai à 18h30

Photographe et reporter dans plus de 50 pays, Dominique Darbois (1925-2014), publia une trentaine de livres sur les arts et les traditions populaires désormais disparus. Après une expédition en Guyane, elle publie Parana, le petit indien (1953), premier des vingt ouvrages de la collection Enfants du Monde publiée chez Nathan de 1953 à 1975. Pour cette collection, elle imagine un scénario et choisit un enfant qu’elle photographie en famille et avec des amis, en documentant un mode de vie souvent traditionnel.

Le secret des photos de Dominique Darbois réside dans ce regard qui passe entre le photographe et son modèle, établissant un rapport particulier de confiance, propre à faire éclore la vie.

La qualité de son regard et son attention aux enfants prend racine dans son engagement durant la Seconde Guerre Mondiale et son internement au camp de Drancy en 1942. Après la guerre, elle commence une carrière de photographe comme assistante de Pierre Jahan et continue jusqu’à sa mort sa lutte contre l’intolérance et pour l’égalité. Sa première exposition personnelle a lieu en 1954 à la galerie Maeght à Paris.

La collection Enfants du Monde va donner un nouveau tournant à l’album photo jeunesse, par une mise en page dynamique qui allie détourage des photographies et typographie audacieuse à des aplats de couleurs, le tout au service d’un texte au vocabulaire exigeant.

En 2004, le livre « Terre d’enfants » aux éditions Xavier Barral, texte de Pierre Amrouche, rend hommage à son travail.

L’exposition présente une trentaine de tirages originaux réalisés sous son contrôle qui souligne l’impeccable cadrage au service de la dignité de la personne photographiée.

L’exposition s’inscrit dans le bicentenaire de la photographie.

Réalisée en coopération avec Françoise Denoyelle, ayant-droits de l’œuvre de Dominique Darbois, la Médiathèque du patrimoine et de la photographie (ministère de la culture)

et la galerie du Pont d’Aleyrac à St Pierreville.

++ Ciné plastique : Germaine Krull, la photographie ou la vie, documentaire d’Audrey Gordon, conseillère historique Françoise Denoyelle, en juin (payant)

Film à partager avec les enfants : Chang, film de Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack. (payant)

Lux Scène Nationale de Valence 36 boulevard du Général de Gaulle 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes http://www.lux-valence.com LUX scène nationale développe un projet artistique et culturel dédié aux dialogues des arts scéniques, avec les arts visuels déployant une spécificité sur la création immersive à travers une programmation pluridisciplinaire de spectacles, de cinéma et d’expositions.

Enfances de Dominique Darbois,

©Dominique Darbois