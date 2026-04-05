ENSEIGNER LES MARCHANDS AU MOYEN ÂGE EN MÉDITERRANÉE : POUR UNE APPROCHE GLOBALE, Blois, Blois
vendredi 9 octobre 2026 · Blois
Informations pratiques
ENSEIGNER LES MARCHANDS
AU MOYEN ÂGE EN MÉDITERRANÉE :
POUR UNE APPROCHE GLOBALE Vendredi 9 octobre, 14h15 Blois Loir-et-Cher
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T14:15:00+02:00 – 2026-10-09T15:45:00+02:00
Fin : 2026-10-09T14:15:00+02:00 – 2026-10-09T15:45:00+02:00
Au Moyen Âge, les marchands constituent l’un des principaux vecteurs de mise en relation des sociétés méditerranéennes. Au-delà de la seule dimension économique, ils participent à la structuration des espaces politiques, à la circulation des savoirs et à la transformation des sociétés urbaines. La table ronde croisera les approches de l’histoire et de l’archéologie afin d’interroger la figure des marchands comme acteurs de médiation entre réseaux locaux et horizons lointains. Les pistes pédagogiques proposées partiront d’exemples significatifs, issus des travaux de recherche présentés par les chercheurs de la table ronde.
Blois 9 Avenue Paul Reneaulme 41000 Blois Blois 41000 Est Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Institut National Supérieur de Professorat et de l’Éducation bus, à pied
Au Moyen Âge, les marchands constituent l’un des principaux vecteurs de mise en relation des sociétés méditerranéennes. Au-delà de la seule dimension économique, ils participent à la structuration à…
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