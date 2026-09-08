Enseigner l’histoire de la photographie, lecture et pratiques, INSPÉ de Blois, Blois

Informations pratiques

Enseigner l’histoire de la photographie, lecture et pratiques Jeudi 8 octobre, 16h15 INSPÉ de Blois Loir-et-Cher

limité à 144 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T16:15:00+02:00 – 2026-10-08T17:45:00+02:00

Fin : 2026-10-08T16:15:00+02:00 – 2026-10-08T17:45:00+02:00

Table Ronde proposée dans le cadre des Rendez vous de l’histoire de Blois :

L’enseignement de l’histoire de la photographie, comme celui de la lecture des images photographiques et de leur pratique, est encore peu présent dans les programmes académiques des différents cycles éducatifs. Cette séquence présentera les grands enjeux en soulignant l’impulsion donnée par le Bicentenaire de la Photographie, les liens renouvelés entre le ministère de la Culture et le ministère de l’Education nationale, et valorisera les projets les plus remarquables dans le domaine.

Intervenants

Sarah AKACHA, conseillère culture et éducation DGESCO,

Fred BOUCHER, directeur du Centre d’art Diaphane,

Anne LACOSTE, directrice de l’Institut pour la photographie de Lille,

Christian VIEAUX, inspecteur général d’arts plastiques EAC

INSPÉ de Blois 9 Avenue Paul Reneaulme 41000 Blois Blois 41000 Est Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.rdv-histoire.com/ »}]

Table Ronde proposée dans le cadre des Rendez vous de l’histoire de Blois :

©belleville.eu 2026 © photographie Ji Haixin / Visual China Group – Getty Images