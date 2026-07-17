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Entre ici, Geoffroy Tory !, Place Gordaine, Bourges

samedi 19 septembre 2026 · Place Gordaine · Bourges

Entre ici, Geoffroy Tory !, Place Gordaine, Bourges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place Gordaine
Adresse
Place Gordaine, 18000 Bourges
Ville
18000 Bourges
Département
Cher

Entre ici, Geoffroy Tory ! 19 et 20 septembre Place Gordaine Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’Atelier Geoffroy-Tory hors les murs !
Des activités créatives autour des arts du livre, pour toutes & tous, à partir de 3 ans.

Place Gordaine Place Gordaine, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 50 31 75 http://www.geoffroy-tory.net
Venez découvrir l’Atelier Geoffroy-Tory hors les murs !

©Atelier Geoffroy-Tory

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