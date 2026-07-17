AGENDA · Bourges
Entre ici, Geoffroy Tory !, Place Gordaine, Bourges
samedi 19 septembre 2026 · Place Gordaine · Bourges
Informations pratiques
Entre ici, Geoffroy Tory ! 19 et 20 septembre Place Gordaine Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir l’Atelier Geoffroy-Tory hors les murs !
Des activités créatives autour des arts du livre, pour toutes & tous, à partir de 3 ans.
Place Gordaine Place Gordaine, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 50 31 75 http://www.geoffroy-tory.net
Venez découvrir l’Atelier Geoffroy-Tory hors les murs !
©Atelier Geoffroy-Tory
À voir aussi à Bourges (Cher)
- Spectacle Compagnie Opus La Grande Tablée Bourges 17 juillet 2026
- Visite guidée Bourges et ses écrivains Bourges 18 juillet 2026
- Concert Le Grand Barouf Bleu noir Bourges 18 juillet 2026
- Concert Les très Riches Heures de l’Orgue en Berry Bourges 19 juillet 2026
- Visite Express L’église Saint Bonnet Bourges 21 juillet 2026