Entre ici, Geoffroy Tory !, Place Gordaine, Bourges

Informations pratiques

Entre ici, Geoffroy Tory ! 19 et 20 septembre Place Gordaine Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’Atelier Geoffroy-Tory hors les murs !

Des activités créatives autour des arts du livre, pour toutes & tous, à partir de 3 ans.

Place Gordaine Place Gordaine, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 50 31 75 http://www.geoffroy-tory.net

Venez découvrir l’Atelier Geoffroy-Tory hors les murs !

©Atelier Geoffroy-Tory